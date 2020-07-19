Названа сумма возможного трансфера Жасура Жалолиддинова в "Локомотив"

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Названа сумма возможного трансфера Жасура Жалолиддинова в "Локомотив"

Футбольный эксперт из Узбекистана Алишер Никимбаев поделился мнением о возможном переходе полузащитника "Бунедкора" Жасура Жалолиддинова в московский "Локомотив". По его словам, российский клуб заплатит за футболиста около 900 тысяч евро.

"В России пишут о трансфере Джалолиддинова из "Бунедкора" в московский "Локомотив". Пишут про 350 тысяч евро. В то же время инсайдеры утверждают, что "железнодорожники" заплатят за трансфер в 2,5 раза больше, учитывая комиссию агентам", - написал Никимбаев в своем Telegram-канале.

18-летний Жалолиддинов является воспитанником "Бунедкора". Всего за узбекистанский клуб он провел 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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