Названа сумма выкупа де Вильены у "Краснодара"

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Названа сумма выкупа де Вильены у "Краснодара"

Фото: твиттер Тонни де Вильены/Автор неизвестен

"Эспаньол" сможет летом выкупить трансфер голландского полузащитника "Краснодара" Тонни де Вильены, сообщает AS.

По сведениям источника, для этого барселонскому клубу нужно будет заплатить "быкам" 2,5 миллиона евро. Впрочем, существует вероятность того, что хавбек сможет покинуть "Краснодар" бесплатно.

27-летний де Вильена перешел в "Эспаньол" в январе 2022 года на правах аренды. В этом сезоне он провел за испанский клуб восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Краснодаром" действует до лета 2024 года.

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