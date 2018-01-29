Названа сумма, за которую "Спартак" приобретет Ханни

Теги спартак москваандерлехтсофиан ханни

Названа сумма, за которую "Спартак" приобретет ХанниИздание Het Nieuwsblad назвало сумму, за которую московский "Спартак" подпишет полузащитника бельгийского "Андерлехта" Софиана Ханни.

Так, трансфер 27-летнего хавбека обойдется "красно-белым" в 5,5 миллиона евро.

Ранее же информировалось, что за своего игрока "Андерлехт" желает получит не менее 10-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ханни забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач в 31 матче за свой клуб.

Напомним, "Спартак" уже согласовал с Ханни условия личного контракта. | soccernews.ru

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