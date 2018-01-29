Названа сумма, за которую "Спартак" приобретет Ханни

Издание Het Nieuwsblad назвало сумму, за которую московский "Спартак" подпишет полузащитника бельгийского "Андерлехта" Софиана Ханни.

Так, трансфер 27-летнего хавбека обойдется "красно-белым" в 5,5 миллиона евро.

Ранее же информировалось, что за своего игрока "Андерлехт" желает получит не менее 10-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ханни забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач в 31 матче за свой клуб.

Напомним, "Спартак" уже согласовал с Ханни условия личного контракта. | soccernews.ru