Названа точная сумма выплаты, которую не получила школа в Калтане, воспитавшая Головина

Стало известно, какую сумму не выплатили ДЮСШ в Калтане, воспитавшей полузащитника Александра Головина, за трансфер игрока из ЦСКА в "Монако" летом 2018 года.

Как пояснил источник, речь идёт не о 5 процентах от суммы сделки, а о 0,75 процента. То есть школе полагалось 225 тысяч евро (почти 16 миллионов рублей).

Напомним, что полтора года назад "Монако" заплатил ЦСКА за Головина 30 миллионов евро, что является рекордом для российских клубов.

В составе монегасков 23-летний хавбек забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 62 матчах.

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