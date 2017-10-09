Названа третья пятерка претендентов на получение "Золотого мяча"

Теги харри кейнроберт левандовскидавид де хеаэдин джекокевин де брюйне

Названа третья пятерка претендентов на получение "Золотого мяча"Известное издание France Football продолжает представлять номинантов на получение награды лучшему футболисту текущего года "Золотого мяча".

Во третью пятерку претендентов были включены форвард итальянской "Ромы" Эдин Джеко, форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн, голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски и полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне.

Напомним, ранее была названа вторая пятерка претендентов на "Золотой мяч". | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
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