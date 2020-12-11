Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best

1 Теги ханси фликюрген клоппмарсело бьелса

Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best

ФИФА назвала финальную тройку претендентов на награду The Best, которую получит лучший тренер мира по итогам 2020 года.

Приз достанется Ханси Флику ("Бавария"), Юргену Клоппу ("Ливерпуль") или Марсело Бьелсе ("Лидс").

Имя победителя будет названо 17 декабря в ходе церемонии награждения, которая из-за пандемии пройдёт в онлайн-формате. В прошлом году обладателем статуэтки FIFA The Best стал Клопп.

В 2020 году Флик выиграл с "Баварией" Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА. В активе Клоппа победа в АПЛ с "Ливерпулем". Бьелса сумел впервые за 16 лет вернуть "Лидс" в английскую Премьер-лигу. 

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Mutaloff
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