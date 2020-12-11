Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best
ФИФА назвала финальную тройку претендентов на награду The Best, которую получит лучший тренер мира по итогам 2020 года.
Приз достанется Ханси Флику ("Бавария"), Юргену Клоппу ("Ливерпуль") или Марсело Бьелсе ("Лидс").
Имя победителя будет названо 17 декабря в ходе церемонии награждения, которая из-за пандемии пройдёт в онлайн-формате. В прошлом году обладателем статуэтки FIFA The Best стал Клопп.
В 2020 году Флик выиграл с "Баварией" Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА. В активе Клоппа победа в АПЛ с "Ливерпулем". Бьелса сумел впервые за 16 лет вернуть "Лидс" в английскую Премьер-лигу.
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Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18