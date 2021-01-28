Названа вероятная дата дебюта Кокорина за "Фиорентину"

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Названа вероятная дата дебюта Кокорина за "Фиорентину"

Стало известно, когда нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин сможет дебютировать за новую команду.

По информации "РБ-Спорт", российский форвард сыграет за "фиалок" не ранее 5 февраля. На эту дату запланирован матч с "Интером".

Встречу с "Торино", которая состоится в пятницу, 29-летний футболист пропустит из-за отсутствия рабочей визы.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

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