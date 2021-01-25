Названа вероятная дата первой тренировки Кокорина с "Фиорентиной"
Стало известно, когда нападающий Александр Кокорин должен приступить к тренировкам с "Фиорентиной".
По информации журналиста Николо Скиры, участие россиянина в занятиях "фиалок" ожидается уже во вторник.
Напомним, что в четверг "Спартак" объявил о договорённости с "Фиорентиной" о трансфере 29-летнего форварда. Итальянский клуб заплатит за футболиста около 4 миллионов евро.
За "красно-белых" Кокорин выступал с августа 2020 года, забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
Не пропустите: Тренер "Фиорентины" высказался о предстоящем трансфере Кокорина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Экс-тренер "Барселоны" Вальверде получил предложение от французского топ-клуба
-
Названа вероятная дата первой тренировки Кокорина с "Фиорентиной"
-
Хабиб: "Готовлюсь к дебюту в большом футболе"
-
"Реал" жалеет о продаже Регилона в "Тоттенхэм"
-
Сульшер высказался о стиле игры "Манчестер Юнайтед"
-
Флик прокомментировал разгромную победу "Баварии" над "Шальке"
-
СМИ узнали зарплату Промеса после возвращения в "Спартак"
-
Стали известны шесть пар 1/8 финала Кубка Англии
-
Главные новости дня: 24 января
-
"Лион" в гостях поиздевался над "Сент-Этьеном", ПСЖ громит "Монпелье": все результаты 21-го тура Лиги 1
-
"Аталанта" громит "Милан" на выезде, "Ювентус" продолжает погоню за лидерами": все результаты 19-го тура Серии А
-
"Атлетико" дома победил "Валенсию"
-
"Бавария" громит "Шальке", в дерби двух "Боруссий" сильнее оказались менхенгладбахцы: все результаты 18-го тура Бундеслиги
-
Сон – лучший азиатский игрок 2020-го, выступающий вне Азии. Азмун – 5-й
-
Клопп прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии
-
Экс-хавбек "Боруссии" Гросскройц объявил о завершении карьеры.
-
Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге
-
В матче "Хоффенхайма" и "Кельна" было назначено сразу 3 пенальти
-
"Ростов" в контрольном матче оказался сильнее "Эстерсунда"
-
"Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17