Названа вероятная дата первой тренировки Кокорина с "Фиорентиной"

Теги спартак москвафиорентинаалександр кокорин

Названа вероятная дата первой тренировки Кокорина с "Фиорентиной"

Стало известно, когда нападающий Александр Кокорин должен приступить к тренировкам с "Фиорентиной".

По информации журналиста Николо Скиры, участие россиянина в занятиях "фиалок" ожидается уже во вторник.

Напомним, что в четверг "Спартак" объявил о договорённости с "Фиорентиной" о трансфере 29-летнего форварда. Итальянский клуб заплатит за футболиста около 4 миллионов евро.

За "красно-белых" Кокорин выступал с августа 2020 года, забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Не пропустите: Тренер "Фиорентины" высказался о предстоящем трансфере Кокорина. | http://soccernews.ru
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