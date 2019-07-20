Названа вероятность побега Кокорина и Мамаева из колонии

Эксперты определили вероятность побега Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Сообщается, что вероятность побега футболистов оценили в 1 процент. Ранее сообщалось, что из колонии, в которой отбывают срок игроки "Зенита" и "Краснодара", сбежали два человека. Однако позже информация была опровергнута.

Напомним, что по решению суда Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а Мамаев - 1 год и 5 месяцев.

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