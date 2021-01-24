Названа возможная дата дебюта Кокорина за "Фиорентину"

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин может дебютировать за "Фиорентину" 29 января в матче 20-го тура чемпионата Италии с "Торино", сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, форвард прилетит в Италию в ночь с 24 на 25 января. По прилету Кокорин пройдет медицинское обследование, после чего отправится во Флоренцию, чтобы встретиться с главным тренером "Фиорентины" Чезаре Пранделли.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит за футболиста около 4 миллионов евро. Кокорин подпишет с "Фиорентиной" контракт на 3,5 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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