Названа возможная дата дебюта Кокорина за "Фиорентину"
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин может дебютировать за "Фиорентину" 29 января в матче 20-го тура чемпионата Италии с "Торино", сообщает "Рейтинг букмекеров".
По сведениям источника, форвард прилетит в Италию в ночь с 24 на 25 января. По прилету Кокорин пройдет медицинское обследование, после чего отправится во Флоренцию, чтобы встретиться с главным тренером "Фиорентины" Чезаре Пранделли.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит за футболиста около 4 миллионов евро. Кокорин подпишет с "Фиорентиной" контракт на 3,5 года.
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: Сёмин оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17