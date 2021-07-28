Названа возможная зарплата Азмуна в "Байере"
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Леверкузенский "Байер" ведет переговоры с иранским нападающим петербургского "Зенита" Сердаром Азмуном по личному контракту, сообщает журналист Николо Скира в твиттере.
По сведениям источника, немецкий клуб предложил футболисту пятилетний контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в год. При этом "Байер" готов заплатить за форварда 18 миллионов евро, но "Зенит" хочет получит 20 миллионов.
26-летний Азмун выступает за "Зенит" с 2018 года. Всего он провел за клуб 85 матчей, забил 54 гола и сделал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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