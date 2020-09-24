Названа задача для Кержакова на посту главного тренера "Томи"

Теги александр кержаковтомь

Названа задача для Кержакова на посту главного тренера "Томи"

Генеральный директор "Томи" Татьяна Смирнова огласила главную цель нового главного тренера команды Александра Кержакова.

"Главного тренера выбирал наш президент и губернатор Томской области - Сергей Жвачкин. Это его креатура. Так же, как и раньше, ситуация с Кержаковым не исключение. Главная задача перед Александром Анатольевичем - сохранить команду в ФНЛ. У нас выдался неудачный старт", - сказала Смирнова.

"Томь" набрала 3 очка в 11 турах ФНЛ и занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства.

37-летний Кержаков заключил с томским клубом контракт до конца текущего сезона.

Не пропустите: Кержаков определился с тренерским штабом в "Томи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: Куман обеспокоен действиями руководства "Барселоны"

СМИ: Куман обеспокоен действиями руководства "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов