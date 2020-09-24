Названа задача для Кержакова на посту главного тренера "Томи"

Генеральный директор "Томи" Татьяна Смирнова огласила главную цель нового главного тренера команды Александра Кержакова.

"Главного тренера выбирал наш президент и губернатор Томской области - Сергей Жвачкин. Это его креатура. Так же, как и раньше, ситуация с Кержаковым не исключение. Главная задача перед Александром Анатольевичем - сохранить команду в ФНЛ. У нас выдался неудачный старт", - сказала Смирнова.

"Томь" набрала 3 очка в 11 турах ФНЛ и занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства.

37-летний Кержаков заключил с томским клубом контракт до конца текущего сезона.

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