Названа зарплата Агуэро в "Барселоне"

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро будет получать в "Барселоне" примерно шесть миллионов евро в год, сообщает Esport 3.

По сведениям источника, форвард согласился на двукратное снижение зарплаты по сравнению с тем, что он получал в "Манчестер Сити". Агуэро достанется "Барселоне" бесплатно, так как его контракт с "горожанами" истекает ближайшим летом. В контракте аргентинца в каталонском клубе будут прописаны дополнительные бонусы.

В завершившемся сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 19 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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