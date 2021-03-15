Названа зарплата Черчесова в сборной России

Журналист Сергей Егоров на своем YouTube-канале сообщил, что зарплата главного тренера сборной России Станислава Черчесова составляет 2,5 миллиона евро в год.

При этом тренерский штаб дополнительно получает 20 миллионов рублей премиальных за победу в товарищеских матчах.

57-летний Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до финала чемпионата мира 2018 года, а также вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который пройдет летом 2021 года.

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