Названа зарплата Доннаруммы в ПСЖ. Она ниже, чем ему давал "Милан"

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Названа зарплата Доннаруммы в ПСЖ. Она ниже, чем ему давал "Милан"

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Новичок "Пари Сен-Жермен" вратарь Джанлуиджи Доннарумма будет получать семь миллионов евро в год, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, зарплата голкипера во французском клубе будет ниже, чем в "Милане", который предлагал ему восемь миллионов в год. 

Стоит отметить, что с учетом налогов Доннарумма будет получать в ПСЖ 13 миллионов евро в год.

22-летний Доннарумма является воспитанником "Милана". За итальянский клуб он провел 251 матч и пропустил 265 голов.

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