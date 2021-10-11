Названа зарплата Гисдоля в "Локомотиве"
Фото: инстаграм Transfermarkt/Автор неизвестен
Стала известна заплата Маркуса Гисдоля на посту главного тренера московского "Локомотива", сообщает Telesport.
По сведениям источника, немецкий специалист будет зарабатывать в российском клубе один миллион евро в год. Стоит отметить, что предыдущий тренер "Локомотива" Маркус Николич получал 1,2 миллиона евро в год.
52-летний Гисдоль заключил с "железнодорожниками" контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на год.
После 10 туров "Локомотив", набрав 17 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Свой первый матч под руководством нового тренера "железнодорожники" проведут 16 октября на выезде против казанского "Рубина".
Не пропустите: В Германии оценили назначение Гисдоля на пост тренера "Локомотива". | http://soccernews.ru
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