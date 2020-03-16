Названа зарплата Головина по новому контракту с "Монако"

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Александр Головин после заключения нового контракта с "Монако".

По информации журналиста Сергея Егорова, оклад 23-летнего россиянина вырос с 2,5 до 3 миллионов евро в год.

Напомним, что стороны продлили соглашение до завершения сезона 2023/24.

"Монако" купил Головина летом 2018 года у ЦСКА за 30 миллионов евро. В активе хавбека 7 голов и 8 ассистов в 65 матчах в составе монегасков.

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