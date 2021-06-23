Названа зарплата Хакими в случае перехода в ПСЖ

Фото: инстаграм Ашрафа Хакими/Автор неизвестен

Стала известна зарплата марокканского защитника Ашрафа Хакими в случае перехода из миланского "Интера" в парижский ПСЖ, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, Хакими будет получать восемь миллионов евро в год. Эта сумма может вырасти еще на два миллиона за счет бонусов. Контракт марокканца будет действовать до лета 2026 года. Клубы практически завершили переговоры, сумма трансфера составит 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Хакими провел за "Интер" 45 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

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