Названа зарплата Миколенко в "Эвертоне"

Фото: инстаграм Виталия Миколенко/Автор неизвестен

Стала известна зарплата украинского защитника Виталия Миколенко в ливерпульском "Эвертоне", сообщает журналист Майк Пэрри в своем твиттере.

По сведениям источника, украинец будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год. Ранее Пэрри заявил, что зарплата Миколенко составит 7,5 миллионов в год, но теперь признал свою ошибку.

Сумма трансфера Миколенко из киевского "Динамо" составила 23,5 миллиона евро. Футболист подписал с ливерпульцами контракт до лета 2026 года.

22-летний Миколенко является воспитанником "Динамо". Всего за киевский клуб он провел 132 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 20 голевых передач. За сборную Украины сыграл 21 матч. Чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины.

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