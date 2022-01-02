Названа зарплата Миколенко в "Эвертоне"
Фото: инстаграм Виталия Миколенко/Автор неизвестен
Стала известна зарплата украинского защитника Виталия Миколенко в ливерпульском "Эвертоне", сообщает журналист Майк Пэрри в своем твиттере.
По сведениям источника, украинец будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год. Ранее Пэрри заявил, что зарплата Миколенко составит 7,5 миллионов в год, но теперь признал свою ошибку.
Сумма трансфера Миколенко из киевского "Динамо" составила 23,5 миллиона евро. Футболист подписал с ливерпульцами контракт до лета 2026 года.
22-летний Миколенко является воспитанником "Динамо". Всего за киевский клуб он провел 132 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 20 голевых передач. За сборную Украины сыграл 21 матч. Чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины.
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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