Названа зарплата Моуринью в "Роме"

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Названа зарплата Моуринью в "Роме"

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Стала известна зарплата португальского специалиста Жозе Моуринью в итальянской "Роме", сообщает Sky Italia.

По сведениям источника, Моуринью будет получать в римском клубе семь миллионов евро в год. По размеру зарплаты португальский специалист будет уступать только главному тренеру "Интера" Антонио Конте, который получает 12 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что в первый сезон в "Роме" Моуринью получит еще девять миллионов евро от своего бывшего клуба "Тоттенхэма".

Напомним, что 58-летний Моуринью подписал с "Ромой" контракт до лета 2024 года. Португальский специалист приступит к работе по окончании нынешнего сезона. На посту наставника "Ромы" Моуринью сменит своего соотечественника Паулу Фонсеку, с которым римляне решили не продлевать контракт.

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