Названа зарплата Рондона в случае перехода в ЦСКА

Стала известна зарплата венесуэльского нападающего "Далянь Ифан" Соломона Рондона в случае перехода в московский ЦСКА, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, российский клуб готов платить футболисту 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов. Зарплата форварда станет одной из самых высоких среди игроков "армейского" клуба. При этом зарплата Рондона в Китае составляет около девять миллионов в год.

Напомним, что ранее Рондон выступал за "Зенит" и тогда зарабатывал 3,3 миллиона евро в год.

31-летний Рондон выступает за "Далянь" с 2019 года. Всего он провел за клуб 28 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач.

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