Названа зарплата Шомуродова в случае перехода в "Рому"

Фото: инстаграм Эльдора Шомуродова/Автор неизвестен

Узбекистанский нападающий генуэзского "Дженоа" Эльдор Шомуродов в случае перехода в римскую "Рому" будет получать два миллиона евро в год, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, "Рома" арендует футболиста на год за 2,5 миллиона евро. Через год римляне будут обязаны выкупить трансфер форварда за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний Шомуродов провел за "Дженоа" 32 матча, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Икарди может перейти в "Рому". | http://soccernews.ru