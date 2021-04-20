Названа зарплата Тедеско в "Спартаке"

Фото: твиттер Sports.ru/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско получает 275 миллионов рублей в год, сообщает телеграм-канал BlackMirror.

По сведениям источника, немецкий специалист получит премию в размере 44 миллионов рублей, если "Спартак" займет второе место по итогам сезоне и попадет в квалификацию Лиги Чемпионов. Контракт Тедеско со "Спартаком" истекает ближайшим летом и тренер отказался продлевать соглашение.

После 26 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и на одно очко отстает от идущего вторым "Локомотива".

Не пропустите: Агент: "Работа в "Спартаке" может заинтересовать Венгера". | http://soccernews.ru