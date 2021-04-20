Названа зарплата Тедеско в "Спартаке"
Фото: твиттер Sports.ru/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско получает 275 миллионов рублей в год, сообщает телеграм-канал BlackMirror.
По сведениям источника, немецкий специалист получит премию в размере 44 миллионов рублей, если "Спартак" займет второе место по итогам сезоне и попадет в квалификацию Лиги Чемпионов. Контракт Тедеско со "Спартаком" истекает ближайшим летом и тренер отказался продлевать соглашение.
После 26 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и на одно очко отстает от идущего вторым "Локомотива".
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