Названа зарплата Зюле в "Боруссии"

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Названа зарплата Зюле в "Боруссии"

Фото твиттер "Баварии"

СМИ узнали, сколько будет зарабатывать центральный защитник "Баварии" Никлас Зюле после перехода в дортмундскую "Боруссию".

Напомним, что футболист сменит команду ближайшим летом на правах свободного агента. Это уже подтверждено официально.

По информации Sport1.de, 26-летний немец получит зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

Также сообщается, что "Бавария" предлагала Зюле менее выгодные условия личного контракта.

Не пропустите: Зюле прокомментировал свой предстоящий переход в "Боруссию". | http://soccernews.ru
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