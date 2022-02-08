Названа зарплата Зюле в "Боруссии"

Фото твиттер "Баварии"

СМИ узнали, сколько будет зарабатывать центральный защитник "Баварии" Никлас Зюле после перехода в дортмундскую "Боруссию".

Напомним, что футболист сменит команду ближайшим летом на правах свободного агента. Это уже подтверждено официально.

По информации Sport1.de, 26-летний немец получит зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

Также сообщается, что "Бавария" предлагала Зюле менее выгодные условия личного контракта.

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