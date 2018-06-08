Названо число бразильцев, которые приедут на ЧМ-2018

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Названо число бразильцев, которые приедут на ЧМ-2018В Россию на ЧМ-2018 приедет более 60 тысяч болельщиков из Бразилии.

Такое заявление сделал глава министерства внутренних дел страны Алоизиу Нунес.

"Не менее 60 тысяч бразильцев уже приобрели билеты на матчи. Это намного больше, чем 1,5 тыс. бразильцев, которые каждый год посещают Россию", - сказал он.

Чемпионат мира начнется 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

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