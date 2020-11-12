Названо число дебютантов сборной Германии в эпоху Йоахима Лёва

В товарищеском матче против Чехии за сборную Германии дебютировали два футболиста.

Впервые за "Бундестим" сыграли защитники Ридле Баку ("Вольфсбург") и Филипп Макс (ПСВ).

Как сообщает Opta, это 111-й и 112-й дебютанты немецкой национальной команды в эпоху Йоахима Лёва.

Напомним, что 60-летний тренер возглавляет сборную Германии с 2006 года.

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