Названо число дебютантов сборной Германии в эпоху Йоахима Лёва
В товарищеском матче против Чехии за сборную Германии дебютировали два футболиста.
Впервые за "Бундестим" сыграли защитники Ридле Баку ("Вольфсбург") и Филипп Макс (ПСВ).
Как сообщает Opta, это 111-й и 112-й дебютанты немецкой национальной команды в эпоху Йоахима Лёва.
Напомним, что 60-летний тренер возглавляет сборную Германии с 2006 года.
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|Айнтрахт Франкфурт
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|10
|Шальке
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|Герта
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|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
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|35
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
|32
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|28
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