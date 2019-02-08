Названо имя автора лучшего игрока АПЛ в январе

Лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам января стал нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, сообщает официальный сайт АПЛ.

В январе Рэшфорд провел четыре матча в чемпионате Англии, в которых стал автором трех голов.

В борьбе за эту награду форвард опередил нападающего "Арсенала" Александра Ляказетта, защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа, полузащитников Джошуа Кинга ("Борнмут") и Джеймса Уорд-Проуза, а также голкипера "Бернли" Тома Хитона.

Всего в нынешнем сезоне 21-летний Рэшфорд провел за "МЮ" 30 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал семь голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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