Названо имя автора лучшего игрока АПЛ в январе
Лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам января стал нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, сообщает официальный сайт АПЛ.
В январе Рэшфорд провел четыре матча в чемпионате Англии, в которых стал автором трех голов.
В борьбе за эту награду форвард опередил нападающего "Арсенала" Александра Ляказетта, защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа, полузащитников Джошуа Кинга ("Борнмут") и Джеймса Уорд-Проуза, а также голкипера "Бернли" Тома Хитона.
Всего в нынешнем сезоне 21-летний Рэшфорд провел за "МЮ" 30 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал семь голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11