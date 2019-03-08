Названо имя лучшего игрока АПЛ в феврале

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам февраля. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

В феврале аргентинец провел четыре матча в АПЛ, в которых забил семь голов. В борьбе за эту награду Агуэро обошел Поля Погба, Люка Шоу (оба - "Манчестер Юнайтед"), Уилфрида Заа ("Кристал Пэлас"), Шона Лонгстаффа ("Ньюкасл"), Садио Мане, Вирджила ван Дейка (оба - "Ливерпуль") и Эшли Барнса ("Бернли").

В нынешнем сезоне 30-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 34 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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