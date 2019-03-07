Названо имя лучшего игрока "Ливерпуля" в феврале

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Названо имя лучшего игрока "Ливерпуля" в феврале

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщает официальный сайт клуба.

Ван Дейк занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В феврале он провел четыре матча и забил два гола.

В нынешнем сезоне 27-летний ван Дейк провел 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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