Названо имя лучшего игрока по итогам недели в Лиге Чемпионов
Лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов стал сербский полузащитник "Аякса" Душан Тадич, сообщает официальный сайт клуба.
В ответном матче 1/8 финала с "Реалом" (4:1) Тадич стал автором гола и отдал две результативные передачи.
В борьбе за эту награду сербский хавбек опередил вратаря "Тоттенхэма" Уго Льориса, нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и форварда "Порту" Мусса Марегу.
30-летний Тадич в нынешнем сезоне провел 40 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 15 результативных передач.
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