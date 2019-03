Названо имя лучшего тренера АПЛ в феврале

Лучшим тренером февраля в английской Премьер-лиги стал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, сообщает официальный сайт АПЛ.

В феврале манкунианцы провели четыре матча, одержали четыре победы, и возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии.

Pep Guardiola wins @BarclaysFooty Manager of the Month after a flawless February #PLAwards pic.twitter.com/qjE2ChuSMu