Названо имя лучшего тренера АПЛ в феврале

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Названо имя лучшего тренера АПЛ в феврале

Лучшим тренером февраля в английской Премьер-лиги стал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, сообщает официальный сайт АПЛ.

В феврале манкунианцы провели четыре матча, одержали четыре победы, и возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии.

Испанский специалист получил эту награду в шестой раз в карьере.

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Названо имя лучшего игрока АПЛ в феврале

Названо имя лучшего игрока АПЛ в феврале

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