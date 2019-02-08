Названо имя лучшего тренера АПЛ в январе

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Названо имя лучшего тренера АПЛ в январе

Лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам января стал наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер, сообщает официальный сайт клуба.

В январе манкунианцы под руководством Сульшер провели четыре матча в АПЛ, в которых одержали три победы и один раз сыграли вничью.

В борьбе за этот приз Сульшер опередил Шона Дайча ("Бернли") и Ральфа Хазенхюттля ("Саутгемптон").

Напомним, что Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в декабре. Под его руководством манкунианцы выиграли девять матчей из десяти. После 25 туров "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Не пропустите: Сульшер высказался о будущем "Манчестер Юнайтед".| http://soccernews.ru 

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