Названо имя наставника, который сегодня возглавит "Баварию"

19 октября состоится пресс-конференция руководителей "Баварии", на которой могут объявить о назначении Арсена Венгера новым главным тренером клуба, сообщает Bild.

Сам французский специалист ранее говорил, что планирует начать работу с 1 января.

"Бавария" занимает шестое место в чемпионате Германии, отставая от лидера на четыре балла.

Читайте: В "Баварии" могут принять громкое решение по главному тренеру | http://soccernews.ru