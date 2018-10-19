Названо имя наставника, который сегодня возглавит "Баварию"

Теги арсен венгербавария мюнхен

Названо имя наставника, который сегодня возглавит "Баварию"19 октября состоится пресс-конференция руководителей "Баварии", на которой могут объявить о назначении Арсена Венгера новым главным тренером клуба, сообщает Bild.

Сам французский специалист ранее говорил, что планирует начать работу с 1 января. 

"Бавария" занимает шестое место в чемпионате Германии, отставая от лидера на четыре балла.

Читайте: В "Баварии" могут принять громкое решение по главному тренеру | http://soccernews.ru

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