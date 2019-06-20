Названо имя нового главного тренера сборной Беларуси

Теги беларусь

Названо имя нового главного тренера сборной Беларуси

Новым главным тренеров сборной Беларуси назначен Михаил Мархель, сообщает сайт ассоциации белорусской федерации футбола.

На этом посту Мархель сменил ушедшего в отставку Игоря Криушенко.

52-летний Мархель ранее тренировал брестское "Динамо", "Белшину", а также юношеские сборные Беларуси.

Белорусская национальная команда неудачно выступает в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, потерпев четыре поражения в четырех матчах с общей разницей мячей 1-9.

Не пропустите: Официально: Срна вернулся в "Шахтёр". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов

"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов