Названо имя нового главного тренера сборной Беларуси

Новым главным тренеров сборной Беларуси назначен Михаил Мархель, сообщает сайт ассоциации белорусской федерации футбола.

На этом посту Мархель сменил ушедшего в отставку Игоря Криушенко.

52-летний Мархель ранее тренировал брестское "Динамо", "Белшину", а также юношеские сборные Беларуси.

Белорусская национальная команда неудачно выступает в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, потерпев четыре поражения в четырех матчах с общей разницей мячей 1-9.

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