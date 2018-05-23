Названо имя нового наставника тульского "Арсенала"

Новым главным тренером тульского "Арсенала" станет Юрий Красножан​.

Отметим, что специалист пока не стал комментировать данную информацию.

"Я до конца недели в отпуске, и разговора с руководством "Химок" о дальнейшем сотрудничестве пока не было. Поэтому сейчас неправильно делать заявления в СМИ о своем будущем. Думаю, когда я вернусь из отпуска, определенность наступит в течение нескольких дней", - отметил он.

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