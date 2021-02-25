Названо имя нового президента ФНЛ

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Названо имя нового президента ФНЛ

Новым президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) избран Александр Алаев, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

За Алаева проголосовали 19 клубов из 22. Таким образом, спортивный чиновник будет возглавлять лигу в ближайшие 4 года.

41-летний Алаев в бытность спортсменом выступал за клубы по мини-футболу и пляжному футболу. С 2007 года он работает в РФС. 

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