Названо имя российского игрока, который попался на допинге
Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) зафиксировала положительную допинг-пробу у полузащитника курского "Авангарда" Дмитрия Коробова, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, из-за этого футболист не полетел на матч 37-го тура ФНЛ с "Сибирью" (0:1), который состоялся 19 мая.
В ближайшее время РУСАДА совместно с РПЛ и ФНЛ проведут расследование случившегося.
24-летний Коробов является воспитанником Академии Коноплева. В "Авангард" он перешел летом 2018 года из "Урала" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне хавбек провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Один из футболистов чемпионата России попался на допинге. | http://soccernews.ru
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