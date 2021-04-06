Названо имя временного тренера сборной Беларуси
Фото сайт АБФФ
Ассоциация "Белорусская федерация футбола" объявила о назначении временного наставника национальной сборной.
Пост исполняющего обязанности главного тренера команды занял Георгий Кондратьев. Он сменил Михаила Мархеля, который покинул должность накануне.
Кондратьев уже возглавлял сборную Беларуси с 2012 по 2014 год. Он будет руководить командой в июньских товарищеских встречах против Азербайджана и Сьерра Леоне.
Напомним, что изменения в тренерском штабе "белых крыльев" были спровоцированы позорным поражением от Бельгии со счётом 0:8 в квалификации ЧМ-2022.
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