Названо обязательное санитарное условие для посещения болельщиками матчей РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, какие меры будут приняты, чтобы футбольные стадионы во время матчей РПЛ не стали очагами распространения коронавируса.

"Задачей Минспорта является организация и проведение соревнований. Возобновление РПЛ - это наша общая победа - правительства, РФС при поддержке Роспотребнадзора. Эту модель будем рекомендовать для других видов спорта. Матчи 23-го тура будут сыграны с 19 по 21 июня. При проведении будут соблюдены все требования Роспотребнадзора.

Исключительно важным является здоровье всех участников. Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках. Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду", - цитирует Матыцина "Р-Спорт".

Напомним, что арены во время матчей разрешили заполнять не более чем на 10 процентов. Преимущество при выборе "счастливчиков" будет отдаваться обладателям абонементов.

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