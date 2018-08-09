Названо условие для перехода де Йонга в "Барселону"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг перейдет в "Барселону" лишь в том случае, если голландский клуб не выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, при вылете "Аякса" из ЛЧ 21-летний хавбек будет продан за 50 миллионов евро. В противном случае его трансфер будет отложен на год.

Напомним, что в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Аякс" на выезде сыграл вничью со "Стандардом" (2:2). В случае успеха голландский клуб в раунде плей-офф сыграет с победителем пары "Динамо" Киев - "Славия" (первый матч - 1:1).

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