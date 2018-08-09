Названо условие для перехода де Йонга в "Барселону"

Теги аяксбарселонафренки де йонг

Названо условие для перехода де Йонга в "Барселону"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг перейдет в "Барселону" лишь в том случае, если голландский клуб не выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, при вылете "Аякса" из ЛЧ 21-летний хавбек будет продан за 50 миллионов евро. В противном случае его трансфер будет отложен на год.

Напомним, что в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Аякс" на выезде сыграл вничью со "Стандардом" (2:2). В случае успеха голландский клуб в раунде плей-офф сыграет с победителем пары "Динамо" Киев - "Славия" (первый матч - 1:1).

Не пропустите: "Эвертон" пытается закрыть сделку по игроку "Барселоны". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов