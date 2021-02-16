Названо условие при котором Азмун перестанет считаться легионером

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Названо условие при котором Азмун перестанет считаться легионеромУ форварда "Зенита" Сердара Азмуна есть возможность избавиться от статуса легионера в России. Спортивный юрист Михаил Прокопец назвал условие.

"В России перестали считаться легионерами спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Если Иран в ближайшее время войдeт в ЕАЭС, Сердар Азмун перестанет считаться легионером в чемпионате России", – цитирует юриста "Чемпионат".

Напомним, Азмун на данный момент возглавляет гонку бомбардиров РПЛ сезона 20220/2021. На его счету 11 голов.

Рыночная стоимость иранца– 23 миллиона евро.

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