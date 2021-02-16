Названо условие при котором Азмун перестанет считаться легионером

У форварда "Зенита" Сердара Азмуна есть возможность избавиться от статуса легионера в России. Спортивный юрист Михаил Прокопец назвал условие.

"В России перестали считаться легионерами спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Если Иран в ближайшее время войдeт в ЕАЭС, Сердар Азмун перестанет считаться легионером в чемпионате России", – цитирует юриста "Чемпионат".