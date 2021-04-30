Названо условие, при котором Хави возглавит "Барселону"

Теги барселонахавирональд куман

Названо условие, при котором Хави возглавит "Барселону"Фото: Твиттер @futtmais 
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал условие, при котором главный тренер команды Рональд Куман сохранить свой пост, сообщает AS со ссылкой на Deportes Cuatro.

Для продолжения работы с "блауграной", необходимо по итогам сезона завоевать "золотой дубль". Первую часть нидерландский специалист вместе в командой уже выполнили - победили в Кубке Короля. Теперь необходимо выиграть золотые медали Ла Лиги.

Однако, после неожиданного поражения от "Гранады" со счетом 1:2, сделать это станет заметно сложнее.

По информации источника, представители совета директоров каталонского клуба уже связались по телефону с Хави и попросили его не торопиться с продлением контракта с "Аль-Саддом".

Ранее появилась информация о том, что "Барселону" может возглавить Юлиан Нагельсманн, но немецкий специалист выбрал "Баварию".

Напомним, после 33 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 71 очко. От лидирующего "Атлетико" "сине-гранатовых" отделяет 2 балла. До конца турнира осталось сыграть еще 5 туров.

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