Названо условие, при котором Хави возглавит "Барселону"
Фото: Твиттер @futtmais
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал условие, при котором главный тренер команды Рональд Куман сохранить свой пост, сообщает AS со ссылкой на Deportes Cuatro.
Для продолжения работы с "блауграной", необходимо по итогам сезона завоевать "золотой дубль". Первую часть нидерландский специалист вместе в командой уже выполнили - победили в Кубке Короля. Теперь необходимо выиграть золотые медали Ла Лиги.
Однако, после неожиданного поражения от "Гранады" со счетом 1:2, сделать это станет заметно сложнее.
По информации источника, представители совета директоров каталонского клуба уже связались по телефону с Хави и попросили его не торопиться с продлением контракта с "Аль-Саддом".
Ранее появилась информация о том, что "Барселону" может возглавить Юлиан Нагельсманн, но немецкий специалист выбрал "Баварию".
Напомним, после 33 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 71 очко. От лидирующего "Атлетико" "сине-гранатовых" отделяет 2 балла. До конца турнира осталось сыграть еще 5 туров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14