Названо условие, при котором контракт Карпина с РФС будет автоматически продлён
Президент РФС Александр Дюков раскрыл некоторые детали контракта с наставником сборной России Валерием Карпиным.
"С Карпиным мы сотрудничаем по тому контракту, который был подписан. Он будет автоматически продлён в декабре, если сборная получит право принять участие в стыковых матчах - в таком случае он станет действовать до марта. Если говорить о подписании нового соглашения, то в декабре мы планируем встретиться и подвести итоги нашего сотрудничества, а уже после этого принять решение.
Что касается отбора на Чемпионат Мира, безусловно, это важная задача. Она не прописана отдельной задачей в контракте тренера, но все мы, как и Валерий Георгиевич, понимаем, что это очень важно для нас", - сказал Дюков.
РФС объявил о назначении Карпина 23 июля. У руля сборной он сменил уволенного Станислава Черчесова.
Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.
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