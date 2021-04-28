Названо условие, при котором "Ливерпуль" попробует подписать Санчо

Фото: Твиттер @Sanchooo10

Хавбек дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может продолжить свою карьеру в Английской Премьер Лиге, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

По информации источника, в трансфере 21-летнего полузащитника заинтересован "Ливерпуль".

Сделка может случится лишь при условии, что "мерсисайдцы" продадут своего вингера Мохамеда Салаха, о чьем вероятном уходе сообщалось ранее. В этом случае для молодого англичанина освободится место в стартовом составе.

В сезоне 2020/2021 Санчо выходил на поле в 33 матчах за "шмелей" во всех соревнованиях. На его счету 12 забитых мячей и 16 результативных передач.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100,00 млн €.