Названо условие, при котором "Ливерпуль" попробует подписать Санчо

Теги джейдон санчомохамед салахливерпультрансферыборуссия дортмунд

Названо условие, при котором "Ливерпуль" попробует подписать СанчоФото: Твиттер @Sanchooo10 
Хавбек дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может продолжить свою карьеру в Английской Премьер Лиге, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

По информации источника, в трансфере 21-летнего полузащитника заинтересован "Ливерпуль".

Сделка может случится лишь при условии, что "мерсисайдцы" продадут своего вингера Мохамеда Салаха, о чьем вероятном уходе сообщалось ранее. В этом случае для молодого англичанина освободится место в стартовом составе.

В сезоне 2020/2021 Санчо выходил на поле в 33 матчах за "шмелей" во всех соревнованиях. На его счету 12 забитых мячей и 16 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100,00 млн €.

Читать также: Шакири может уйти из "Ливерпуля" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" хочет подписать де Лигта

"Барселона" хочет подписать де Лигта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов