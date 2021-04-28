Названо условие, при котором "Ливерпуль" попробует подписать Санчо
Фото: Твиттер @Sanchooo10
Хавбек дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может продолжить свою карьеру в Английской Премьер Лиге, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.
По информации источника, в трансфере 21-летнего полузащитника заинтересован "Ливерпуль".
Сделка может случится лишь при условии, что "мерсисайдцы" продадут своего вингера Мохамеда Салаха, о чьем вероятном уходе сообщалось ранее. В этом случае для молодого англичанина освободится место в стартовом составе.
В сезоне 2020/2021 Санчо выходил на поле в 33 матчах за "шмелей" во всех соревнованиях. На его счету 12 забитых мячей и 16 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100,00 млн €.
Читать также: Шакири может уйти из "Ливерпуля" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В ПСЖ уверены, что финансовую сторону их предложения для Месси никто не сможет перебить
-
Бензема после ухода Роналду забил больше голов в Лиге Чемпионов, чем португалец
-
"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги Чемпионов
-
Неймар прокомментировал ситуацию с новым контрактом с ПСЖ
-
Французскую Лигу 1 могут сократить до 18 клубов
Лента новостей
-
"Бавария" сыграет со сборной Германии. Доход от матча станет компенсацией за Флика
-
"Барселона" хочет подписать де Лигта
-
Томас Тухель прокомментировал итог встречи с "Реалом"
-
Форвард "Реала" Майораль доволен "Ромой". Римляне могут выкупить игрока
-
1
В ПСЖ уверены, что финансовую сторону их предложения для Месси никто не сможет перебить
-
Названо условие, при котором "Ливерпуль" попробует подписать Санчо
-
1
Бензема после ухода Роналду забил больше голов в Лиге Чемпионов, чем португалец
-
"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги Чемпионов
-
Депай может перейти в "Ювентус"
-
1
Неймар прокомментировал ситуацию с новым контрактом с ПСЖ
-
Названа сумма, которую "Шахтер" предложил Де Дзерби
-
«Реал» не продаст Эдегора
-
Французскую Лигу 1 могут сократить до 18 клубов
-
Игроки "Интера" окажут помощь клубу, отказавшись от бонусов за победу в чемпионате Италии
-
Василий Уткин: "Интересно, что за дурак писал заявление ЦСКА"
-
1
Депутат Лебедев: "Лучше судья-трансгендер, чем наш Вилков"
-
Роджерс не хочет работать в "Тоттенхэме"
-
1
Аллигатор прервал тренировку "Торонто" (видео)
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" следят за нападающим "Лилля"
-
"Валенсия" интересуется Азмуном
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18