Названо условие, при котором Пирло останется тренером "Ювентуса"
Фото: Твиттер @Pirlo_official
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи назвал условие, при котором главный тренер команды Андреа Пирло останется на своем посту, сообщает Football Italia.
Это произойдет в случае, если "старая синьора" по итогам текущего сезона попадет в Лигу Чемпионов.
"Вариант с невыходом в Лигу Чемпионов мы даже не рассматриваем. И Пирло точно останется тренером "Ювентуса" если попадет в Лигу Чемпионов", - заявил функционер.
После 32 сыгранных туров в Серии А, "бьянконери" занимают 4 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 65 очков. Позиция позволяет рассчитывать на попадание в главный европейский клубный турнир на следующий сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17