Названо условие, при котором Пирло останется тренером "Ювентуса"

Теги ювентусандреа пирло

Названо условие, при котором Пирло останется тренером "Ювентуса"Фото: Твиттер @Pirlo_official 
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи назвал условие, при котором главный тренер команды Андреа Пирло останется на своем посту, сообщает Football Italia.

Это произойдет в случае, если "старая синьора" по итогам текущего сезона попадет в Лигу Чемпионов.

"Вариант с невыходом в Лигу Чемпионов мы даже не рассматриваем. И Пирло точно останется тренером "Ювентуса" если попадет в Лигу Чемпионов", - заявил функционер.

После 32 сыгранных туров в Серии А, "бьянконери" занимают 4 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 65 очков. Позиция позволяет рассчитывать на попадание в главный европейский клубный турнир на следующий сезон.

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