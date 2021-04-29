Названо условие при котором "Ювентус" продаст Дибалу
Фото: Твиттер @PauDybala_JR
До сих пор не ясно, как сложится дальнейшая карьера форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы. Сейчас будущее футболиста напрямую зависит от того, сможет ли клуб попасть в Лигу Чемпионов по итогам сезона, сообщает Football Italia.
Пока туринцы не смогли достигнуть с аргентинцем договоренности о продлении соглашения. Потому, чтобы избежать ухода игрока бесплатно летом 2022 года, когда истекает срок его действующего контракта, "Ювентус" может продать Пауло этим летом.
Если "старая синьора" не попадет в Лигу Чемпионов, то Дибала будет выставлен на трансфер.
При этом, отмечается, что сам 27-летний нападающий хочет остаться в команде.
В текущем сезоне футболист провел 16 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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|26
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|Парма
|26
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Удинезе
|26
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|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
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