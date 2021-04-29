Названо условие при котором "Ювентус" продаст Дибалу

Теги пауло дибалаювентустрансферы

Названо условие при котором "Ювентус" продаст ДибалуФото: Твиттер @PauDybala_JR 
До сих пор не ясно, как сложится дальнейшая карьера форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы. Сейчас будущее футболиста напрямую зависит от того, сможет ли клуб попасть в Лигу Чемпионов по итогам сезона, сообщает Football Italia.

Пока туринцы не смогли достигнуть с аргентинцем договоренности о продлении соглашения. Потому, чтобы избежать ухода игрока бесплатно летом 2022 года, когда истекает срок его действующего контракта, "Ювентус" может продать Пауло этим летом.

Если "старая синьора" не попадет в Лигу Чемпионов, то Дибала будет выставлен на трансфер.

При этом, отмечается, что сам 27-летний нападающий хочет остаться в команде.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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