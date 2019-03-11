Названо условие возвращения Зидана в "Реал"

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Названо условие возвращения Зидана в "Реал"

Журналист RMC Фред Эрмель рассказал, что президент "Реала" Флорентино Перес пообещал Зинедину Зидану большие вложения в команду, если он вновь станет главным тренером.

"Перес пообещал Зидану, что сделает большие вложения в команду. Кроме того, у него будет возможность определить тех игроков, которые покинут команду. При этом Зидан должен обеспечить "Реалу" попадание в первую четверку, чтобы участвовать в Лиге Чемпионов", - сказал Эрмель.

Ранее сообщалось, что Зидан может сменить нынешнего наставника королевского клуба Сантьяго Солари уже сегодня.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Если Зидан вернётся, то он лох! ......Ему надо пожинать плоды успеха в Реле, который был в основном только благодаря Роналду, в таких командах, как Ювентус, Бавария или ПСЖ,- короче, в чемпионатах одной команды.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*Реале

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

А потом в случая неуспеха в ЛЧ, перебежать в АПЛ, как это сделал Гвардиола.

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