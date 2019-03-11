Названо условие возвращения Зидана в "Реал"

Журналист RMC Фред Эрмель рассказал, что президент "Реала" Флорентино Перес пообещал Зинедину Зидану большие вложения в команду, если он вновь станет главным тренером.

"Перес пообещал Зидану, что сделает большие вложения в команду. Кроме того, у него будет возможность определить тех игроков, которые покинут команду. При этом Зидан должен обеспечить "Реалу" попадание в первую четверку, чтобы участвовать в Лиге Чемпионов", - сказал Эрмель.

Ранее сообщалось, что Зидан может сменить нынешнего наставника королевского клуба Сантьяго Солари уже сегодня.