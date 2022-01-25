Названы 10 номинантов на звание лучшего африканца в истории АПЛ

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Названы 10 номинантов на звание лучшего африканца в истории АПЛ

BBC запустила голосование за лучшего африканского футболиста в истории АПЛ.

За престижный статус поспорят 10 игроков:

1) Эммануэль Адебайор (Того, "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас");

2) Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Арсенал");

3) Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар, "Челси");

4) Майкл Эссьен (Гана, "Челси");

5) Нванкво Кану (Нигерия, "Арсенал", "Вест Бромвич", "Портсмут");

6) Рияд Махрез (Алжир, "Лестер", "Манчестер Сити");

7) Садио Мане (Сенегал, "Саутгемптон", "Ливерпуль");

8) Джей-Джей Окоча (Нигерия, "Болтон", "Халл Сити");

9) Мохамед Салах (Египет, "Челси", "Ливерпуль");

10) Яя Туре (Кот-д′Ивуар, "Манчестер Сити").

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