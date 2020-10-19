Названы 10 претендентов на позицию центрального нападающего для сборной всех времен

Журнал France Football опубликовал имена претендентов на попадание в символическую сборную всех времен.

В голосовании примут участие около 170 журналистов. Сборная будет объявлена в декабре.

Here are the 10 best centre forwards of all time !#BOdreamteam

⌛ To be continued today...

At 1:00 pm : left forwardshttps://t.co/QIsUWBYH23 pic.twitter.com/q19i9BLpIL — France Football (@francefootball) October 19, 2020

Список номинантов на позицию центрального нападающего выглядит следующим образом:

Деннис Бергкамп (Нидерланды), Герд Мюллер (Германия), Йохан Кройф (Нидерланды), Ромарио (Бразилия), Кенни Далглиш (Шотландия), Роналдо (Бразилия), Эусебио (Португалия), Марко ван Бастен (Нидерланды), Шандор Кочиш (Венгрия), Джордж Веа (Либерия).

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