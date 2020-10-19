Названы 10 претендентов на позицию центрального нападающего для сборной всех времен
Журнал France Football опубликовал имена претендентов на попадание в символическую сборную всех времен.
В голосовании примут участие около 170 журналистов. Сборная будет объявлена в декабре.
Here are the 10 best centre forwards of all time !#BOdreamteam— France Football (@francefootball) October 19, 2020
⌛ To be continued today...
At 1:00 pm : left forwardshttps://t.co/QIsUWBYH23 pic.twitter.com/q19i9BLpIL
Список номинантов на позицию центрального нападающего выглядит следующим образом:
Деннис Бергкамп (Нидерланды), Герд Мюллер (Германия), Йохан Кройф (Нидерланды), Ромарио (Бразилия), Кенни Далглиш (Шотландия), Роналдо (Бразилия), Эусебио (Португалия), Марко ван Бастен (Нидерланды), Шандор Кочиш (Венгрия), Джордж Веа (Либерия).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14