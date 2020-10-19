Названы 10 претендентов на позицию центрального нападающего для сборной всех времен

Теги томас мюллерйохан кройффроналдо

Названы 10 претендентов на позицию центрального нападающего для сборной всех времен

Журнал France Football опубликовал имена претендентов на попадание в символическую сборную всех времен.

В голосовании примут участие около 170 журналистов. Сборная будет объявлена в декабре.

Список номинантов на позицию центрального нападающего выглядит следующим образом:

Деннис Бергкамп (Нидерланды), Герд Мюллер (Германия), Йохан Кройф (Нидерланды), Ромарио (Бразилия), Кенни Далглиш (Шотландия), Роналдо (Бразилия), Эусебио (Португалия), Марко ван Бастен (Нидерланды), Шандор Кочиш (Венгрия), Джордж Веа (Либерия).

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