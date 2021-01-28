Названы 15 постоянных участников Суперлиги. "Реал", "МЮ" и "Бавария" в их числе

Теги реал мадридманчестер юнайтедбавария мюнхен

Названы 15 постоянных участников Суперлиги. "Реал", "МЮ" и "Бавария" в их числеПоявилась информация о том, какие клубы будут включены в состав европейской Суперлиги, если турнир будет создан.

В турнире, который планируется запустить с сезона-2022/2023, будет 20 участников, 15 из них – постоянные.

От Англии: "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"
От Италии: "Интер", "Милан" и "Ювентус".
От Испании: "Атлетико", "Барселона" и "Реал".
От Германии: "Бавария" и дортмундская "Боруссия".
А также ПСЖ.

Каждому из этих клубов будет гарантирован годовой доход в размере 350 млн евро. Возможно, что команды будут разделены на 2 группы, в каждой из которых будет по 10 участников.

Команды, которым удастся занять места с 1-го по 4-е в каждой из групп, сыграют друг с другом в плей-офф, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Читать по теме: ФИФА и УЕФА введут запрет для клубов Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов