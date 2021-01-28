Названы 15 постоянных участников Суперлиги. "Реал", "МЮ" и "Бавария" в их числе

Появилась информация о том, какие клубы будут включены в состав европейской Суперлиги, если турнир будет создан.

В турнире, который планируется запустить с сезона-2022/2023, будет 20 участников, 15 из них – постоянные.



От Англии: "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

От Италии: "Интер", "Милан" и "Ювентус".

От Испании: "Атлетико", "Барселона" и "Реал".

От Германии: "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

А также ПСЖ.

Каждому из этих клубов будет гарантирован годовой доход в размере 350 млн евро. Возможно, что команды будут разделены на 2 группы, в каждой из которых будет по 10 участников.

Команды, которым удастся занять места с 1-го по 4-е в каждой из групп, сыграют друг с другом в плей-офф, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.