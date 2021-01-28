Названы 15 постоянных участников Суперлиги. "Реал", "МЮ" и "Бавария" в их числе
Появилась информация о том, какие клубы будут включены в состав европейской Суперлиги, если турнир будет создан.
В турнире, который планируется запустить с сезона-2022/2023, будет 20 участников, 15 из них – постоянные.
От Англии: "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
От Италии: "Интер", "Милан" и "Ювентус".
От Испании: "Атлетико", "Барселона" и "Реал".
От Германии: "Бавария" и дортмундская "Боруссия".
А также ПСЖ.
Каждому из этих клубов будет гарантирован годовой доход в размере 350 млн евро. Возможно, что команды будут разделены на 2 группы, в каждой из которых будет по 10 участников.
Команды, которым удастся занять места с 1-го по 4-е в каждой из групп, сыграют друг с другом в плей-офф, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Читать по теме: ФИФА и УЕФА введут запрет для клубов Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18